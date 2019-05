Sarri favorito a assumir a Juventus

Maurizio Sarri é o favorito para suceder Massimilliano Allegri no cargo de treinador da Juventus, escreve o jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

De acordo com a publicação, a Juventus já terá arrancado conversações com o atual treinador do Chelsea e os seus representantes. Caso não consiga finalizar a sua contratação, a Juventus estará atenta a Mauricio Pochettino, do Tottenham, Inzhaghi, sem clube, e Mihajlovic, que teve uma breve passagem pelo Sporting esta temporada, e conseguiu a manutenção no Bolonha.

Aos 60 anos, Sarri teve a sua primeira experiência internacional, esta época, no Chelsea. A incapacidade de lutar pelo título da Premier League não terá convencido Abramovich, dono do clube.

Frank Lampard, lenda dos "blues" e atual treinador do Derby County, que ainda luta pela subida ao primeiro escalão, deverá ser o sucessor. O clube está proibido de contratar jogadores na próxima temporada, por castigo da UEFA, o que afasta a contratação de um treinador consagrado, e também poderá ter levado à saída de Sarri.

Apesar do terceiro lugar na Premier League, Sarri chegou à final da Taça da Liga, que perdeu para o Manchester City, e tem a possibilidade de conquistar a Liga Europa, contra o Arsenal, na final.

Sarri pode regressar ao futebol italiano, onde fez durante toda a sua carreira. O experiente treinador chamou à atenção no Nápoles, entre 2015 e 2018.

A Juventus anunciou, na última sexta-feira, a saída de Allegri, depois de cinco temporadas no clube. A posição de Allegri ficou fragilizada, esta época, com a eliminação da Liga dos Campeões, nos quartos de final, aos pés do Ajax. A Juve também foi eliminada nos "quartos" da Taça de Itália, perante a Atalanta. Por outro lado, conquistou a Supertaça, frente ao AC Milan, e o campeonato.