Nantes quer Abel Ferreira para a próxima temporada

O Nantes estará interessado em contratar Abel Ferreira, atual treinador do Braga, avança o jornal "O Jogo".

De acordo com a publicação, o Nantes já terá abordado o treinador português no final da última temporada, mas a cláusula de rescisão de 12,5 milhões de euros afastou a possibilidade de negócio. O clube francês optou pela contratação de Miguel Cardoso, na altura treinador do Rio Ave.

O dossier Abel muda de figura esta época. O Braga falhou os objetivos inicialmente anunciados no início da temporada, e pode optar por mudar de rumo na liderança da equipa. O Braga voltou a terminar em quarto lugar, apesar da esperada candidatura pelo título, foi eliminado nas meias-finais de ambas as Taças, e caiu nas pré-eliminatórias da Liga Europa, para o Zorya.

Tal como Bola Branca avançou em tempo oportuno, Carlos Carvalhal é o nome desejado pela SAD do Braga, caso se confirme a saída de Abel Ferreira do cargo. Abel Ferreira é treinador do Braga desde o final da temporada 2016/17. O Nantes terminou a temporada no 11º lugar da Ligue 1.