Dortmund contrata internacional alemão para competir com Raphael Guerreiro

O Dortmund anunciou o primeiro reforço para a próxima temporada. Nico Schulz, lateral-esquerdo de 25 anos, assinou contrato válido por cinco temporadas, até 2024.

O internacional alemão já tinha anunciado, em entrevista à "Kicker", que estaria "pronto para dar o salto", admitindo também o interesse do Dortmund. "Sou jogador de seleção e tenho de perceber qual é o melhor passo. Gostava de jogar num grande clube, não é um segredo. Há também outros clubes europeus interessados, já não sou um menino pequeno. Cresci e estou capaz de jogar em qualquer lado".

Formado no Hertha de Berlim, Schulz fez as primeiras três temporadas como profissional no clube da capital. Representou o Borussia Monchengladbach, entre 2015 e 2017, e chamou à atenção no Hoffenheim nas duas últimas temporadas.

Schulz será competição feroz para Raphael Guerreiro, o internacional português no clube. Até à data, Schulz foi seis vezes internacional alemão, e pode também desempenhar a função de extremo esquerdo.