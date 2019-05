Warriors são campeões do Oeste

Os Golden State Warriors trataram do assunto em quatro jogos. Os campeões da NBA não deram grande margem aos Portland Trail Blazers e sagraram-se campeões da Conferência Oeste da NBA, pelo quinto ano consecutivo.

Portland deu boa réplica e equilibrou o jogo que para eles era o da sobrevivência. A partida terminou empatada a 111 e foi no prolongamento que os Warriors celebraram vitória, por 119-117.

Steph Curry foi o melhor marcador do encontro e fez triplo-duplo, tal como Draymond Green. Sem Kevin Durant, Curry assume maior despesa a a nível ofensivo. Marcou 37 pontos, fez 11 assistências e ainda ganhou 13 ressaltos. Green marcou 18 pontos, ganhou 14 ressaltos e fez 11 assistências.



Além de Durant, Steve Kerr não conta com DeMarcus Cousins e Igoudala. Apesar das ausências, os Warriors não acusam as limitações.

Meyers Leonard, com 30 pontos e 12 ressaltos, e Damian Lillard, com 28 pontos e 12 assistências foram os melhores dos Blazers. A equipa de Portland termina a época com a presença na final da Conferência Oeste. Os Warriors aguardam pelo adversário para a discussão do título. Raptors e Bucks disputam a final a Este.