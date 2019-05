A festa continua

As manchetes dos três jornais desportivos dão continuidade à reportagem da festa de campeão do Benfica. A equipa foi recebida, ontem, na Câmara de Lisboa.

"Apoteose", titula "O Jogo". "Uma das vitórias mais saborosas de sempre", diz Vieira, citado pelo jornal "A Bola" na primeira página.

O "Record" prefere destacar o treinador, com foto a toda a largura da página: "Lage dá 'show'". O diário da Cofina destaca o discurso refrescante do técnico do Benfica.

A final da Taça também tem atenção editorial nas primeiras dos desportivos, com "O Jogo" a anunciar prémio de um milhão de euros para o jogadores do Sporting, caso vençam o troféu. O Sporting apresentou queixa de Sérgio Conceição ao Conselho de Disciplina, pelo comportamento do treinador no clássico. O FC Porto acusa os leões de incendiar a final.

O mercado também mexe e "A Bola" informa que Eduardo, do Belenenses SAD, é quase leão. O Sporting deverá pagar uma verba a rondar os 4,5 milhões de euros pelo médio brasileiro. O "Record" revela que o Southampton quer Seferovic, melhor marcador da I Liga, e "A Bola" conta que o FC Porto fez oferta por Almendra, médio de 19 anos do Boca Juniors.

"O Jogo" despede-se de Brahimi, jogador em fim de contrato com o FC Porto, e garante que o Nantes está interessado em contratar Abel Ferreira, treinador do Braga.