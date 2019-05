Niki Lauda, a lenda da Fórmula 1, morre aos 70 anos

O antigo piloto austríaco Niki Lauda, tricampeão mundial de Fórmula 1, morreu esta segunda-feira aos 70 anos, anunciou a família.

“É com enorme tristeza que anunciamos que o nosso querido Niki morreu em paz, rodeado pela sua família, esta segunda-feira”, lê-se num comunicado.

"As suas realizações únicas como desportista e como empresário são e serão sempre inesquecíveis. O seu dinamismo inesgotável, a sua integridade e a sua coragem serão um modelo e uma referência para todos nós", recordou a família.

De acordo com a imprensa austríaca, Lauda teria regressado na segunda-feira ao hospital, devido a problemas renais. O antigo piloto já recebeu transplantes dos rins duas vezes, em 1997 e 2005, como consequência do grave acidente que sofreu, em 1976.

O austríaco ficou preso dentro do seu Ferrari, em chamas, no Grande Prémio da Alemanha. Lauda sobreviveu com queimaduras graves na cara, mãos e pulmões. 40 dias depois, Lauda voltou ao monolugar e perdeu apenas três corridas. No entanto, o acidente deixou mazelas nos rins, devido à inalação de gases.

Aos 70 anos de idade, Lauda estava ainda a recuperar de um surto de gripe, em janeiro, que o obrigou a ficar internado 10 dias no hospital, apenas cinco meses depois de ter realizado um transplante de pulmão.

Niki Lauda é uma das maiores figuras da história da Fórmula 1. O austríaco venceu três Campeonatos do Mundo, em 1975 e 1977 pela Ferrari, e 1984, com a McLaren, e protagonizou uma das maiores rivalidades da história da modalidade, contra James Hunt. Em 177 Grande Prémios disputados, conseguiu 24 “pole positions”, 25 vitórias e 52 pódios.

Lauda era diretor não executivo da Mercedes desde 2012. Esta temporada, ainda não tinha marcado presença em qualquer Grande Prémio, mas o regresso ao “paddock” estava previsto para breve.