“Recordista de manipulações”, "fake news" e voto "fútil". Rangel e Marques trocam acusações no debate das europeias

O último debate entre os cinco principais candidatos às eleições europeias fica marcado por uma dura troca de acusações entre os cabeças de lista do PS e do PSD.



O social-democrata Paulo Rangel apelidou o adversário socialista Pedro Marques de ser “recordista das manipulações”, depois de o antigo ministro ter referido que o programa do Partido Popular Europeu (PPE), de que Rangel é vice-presidente, defende uma espécie de “polícia de choque contra refugiados”.

“Sobre o comentário de Paulo Rangel desta ideia de incapacidade de reforma da união económica e monetária, vejo com perplexidade quando Paulo Rangel não teve capacidade de influenciar programa do PPE que não tem uma palavra no programa sobre isso. O que lá está é um programa securitário, muito parecido com coisas que encontro na extrema-direita, está lá uma força costeira europeia, que parece uma polícia de choque contra refugiados”, afirmou Pedro Marques no debate realizado na RTP.

Foi então que Paulo Rangel acusou o cabeça de lista do PS às europeias de contorcer a realidade e de ter sido “desmentido seis vezes” pelo site de verificação de notícias Polígrafo.

“Pedro Marques é o recordista das manipulações, no Polígrafo já foi desmentido seis vezes, uma vez porque colocou Portugal na liderança da execução dos fundos europeus, outra porque disse que Frans Timmermans [candidato do PS Europeu à presidência da Comissão Europeia] defendia o salário mínimo europeu… Disse aqui uma coisa que é objetivamente falsa: não há nenhum programa securitário no PPE. O que há é uma coisa que o PS europeu concorda, que é uma guarda europeia costeira de fronteiras”, declarou Paulo Rangel.