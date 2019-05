Carlos Carvalhal é possibilidade para o Braga

A contratação de Carlos Carvalhal é uma possibilidade para o Sporting de Braga, caso se confirme a saída de Abel Ferreira do cargo, sabe Bola Branca.

O atual treinador do clube, no cargo há duas épocas e meia, não cumpriu com os objetivos designados no arranque da temporada, e pode mesmo estar de saída do emblema minhoto, apesar de ter contrato até 2021.

O Braga assumiu a candidatura ao título, mas voltou a terminar em quarto lugar, atrás de Benfica, FC Porto e Sporting, foi eliminado nas meias-finais das duas Taças, e caiu na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, contra o Zorya.

Carlos Carvalhal é um nome bem conhecido no Braga. Foi formado no clube, e representou a equipa principal durante seis épocas. Já com uma longa carreira como treinador, orientou a equipa durante um breve período, em 2006/07.

Aos 53 anos, Carvalhal passou por clubes como Espinho, Freamunde, Vizela, Desportivo das Aves, Leixões, Vitória de Setúbal, Belenenses, Beira-Mar, Marítimo e Sporting, em Portugal.

No estrangeiro, a primeira experiência foi no Asteras Tripolis, na Grécia, em 2008. Os últimos oito anos da carreira foram todos feitos fora de Portugal. Treinou o Besiktas e o Basaksehir e foi coordenador técnico do Al-Ahli.

Em 2015, chegou ao futebol inglês. Treinou o Sheffield Wednesday, do Championship, durante duas épocas e meia, e rumou ao Swansea City, da Premier League, a meio da última temporada, onde não conseguiu assegurar a manutenção. Em 2018/19, esteve fora do ativo, e poderá voltar ao ativo na temporada 2019/20.