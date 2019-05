Bolonha empata em casa da Lazio e assegura a manutenção

A Lazio não foi além do empate a três golos, em casa, esta segunda-feira, contra o Bolonha, que assegurou a manutenção na Serie A.

O jogo terminou com seis golos apontados, mas chegou ao intervalo com a Lazio a vencer por 1-0, com golo de Correa. O Bolonha entrou forte no segundo tempo, e já vencia aos 51 minutos, com golos de Andrea Poli e Mattia Destro. Bastos empatou aos 59 minutos, mas a equipa de Sinisa Mihaijlovic voltou a chegar-se à frente, por Orsolini, aos 63 minutos.

Milinkovic-Savic estabeleceu o empate e o resultado final, já perto do fim, aos 80 minutos de jogo.

Com este resultado, o Bolonha soma 41 pontos e garantiu a manutenção na Serie A. O clube trocou de treinador esta época, de Inzhagi para Mihaijlovic, que era o treinador de Bruno de Carvalho para esta temporada do Sporting.

Já a Lazio ocupa o oitavo lugar, mas já tem a Liga Europa garantida, com a conquista da Taça de Itália.