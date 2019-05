Ricardo Soares substitui Filó no Sporting da Covilhã

Ricardo Soares é o novo treinador do Sporting da Covilhã, anunciou o clube nas redes sociais. O técnico de 44 anos substitui Filó no comando técnico da equipa.

"O Sporting Clube da Covilhã informa que chegou a acordo com o técnico Ricardo Soares para a próxima época. O treinador desloca-se amanhã à cidade para rubricar o contrato", pode ler-se.

Ricardo Soares regressa ao ativo, depois de ter estado sem clube na temporada 2018/19. O último cargo foi na Académica, em 2017/18. Ao longo da carreira, o técnico já orientou o Lixa, Felgueiras, Vizela, Ribeirão, Chaves e Desportivo das Aves.

Filó substituiu Dito à oitava jornada da II Liga, e conduziu a equipa ao sexto lugar da tabela, com uma segunda volta notável por parte do clube da Covilhã. Filó poderá rumar a Paços de Ferreira, na I Liga, depois do presidente do clube já ter confirmado que é um dos principais candidatos ao cargo.

Ricardo Soares já tem dois reforços assegurados para a próxima temporada, ambos provenientes do Coimbrões, do Campeonato de Portugal: Filipe Cardoso, médio defensivo, e Santiago Silva, extremo.