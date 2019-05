Sondagem. PS com dez pontos de vantagem sobre o PSD

O Partido Socialista vence as eleições europeias com dez pontos de vantagem sobre o PSD, prevê uma sondagem RTP/Público divulgada esta segunda-feira.

O PS ganha com 33% dos votos, o equivalente a 8 ou 9 eurodeputados, enquanto o PSD não vai além de 23%.

A confirmarem-se nas urnas os dados desta sondagem, os social-democratas pode perder um dos seis eurodeputados conquistados nas eleições de 2015.

Em terceiro lugar surge o Bloco de Esquerda (BE), com 9%, seguido da CDU e do CDS, ambos com 8%.

PAN e Aliança conseguem 3% dos votos, indica a sondagem RTP/Público, feita pela Universidade Católica.

Os resultados são baseados em 1882 inquéritos realizados entre 16 e 19 de maio.

Uma sondagem SIC/Expresso, divulgada no sábado, também dava a vitória ao PS, com 36%, com o PSD a alcançar os 28% das intenções de voto.

As eleições europeias estão marcadas para o próximo domingo, 26 de maio.