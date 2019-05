PJ faz buscas no Hospital de Cascais

A Polícia Judiciária (PJ) realiza esta segunda-feira buscas nos Hospital de Cascais, avança a SIC Notícias.

Os investigadores estiveram também na sede do grupo Lusíadas Saúde.

Em causa estão denúncias de falseamento de resultados clínicos para, alegadamente, aumentar o financiamento da parceria público-privada.

A denúncia de alegadas manipulações foi feita pela SIC, numa reportagem emitida a 13 de maio, em que um grupo de antigos e atuais profissionais do hospital acusa a administração de falsear resultados clínicos e algoritmos do sistema de triagem da urgência para aumentar as receitas que são pagas à parceria público-privada.

O Hospital de Cascais negou "qualquer envolvimento no falseamento de quaisquer resultados clínicos ou de quaisquer algoritmos de sistema de triagem".

O Ministério Público determinou a abertura de um inquérito para apurar denúncias e o Ministério da Saúde ordenou uma inspeção.