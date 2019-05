Mbappé fica no Paris Saint-Germain na próxima época

Kylian Mbappé vai continuar no Paris Saint-Germain na próxima época, confirmou o clube parisiense, em comunicado, esta segunda-feira.

O PSG viu-se na necessidade de anunciar publicamente que Mbappé vai continuar no clube, depois do jovem de 20 anos ter aberto a porta à saída do clube, no domingo, quando foi eleito o melhor jogador da temporada da Ligue 1.

"Acho que é o momento de ter mais responsabilidade. Talvez aqui em Paris, onde me sinto feliz, ou talvez noutro sítio qualquer. Ainda assim, fico muito contente por este reconhecimento", tinha dito Mbappé.

O Paris Saint-Germain confirma que a ligação entre clube e Mbappé "é muito forte, e vai continuar na próxima temporada".

Mbappé chegou ao PSG em 2017, a troco de 180 milhões, proveniente do Mónaco. Em 86 jogos disputados pelo clube, o internacional francês apontou 59 golos. Esta temporada, sagrou-se o melhor marcador da Ligue 1, com 32 golos apontados.