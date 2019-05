Vieira e o título: "Uma das vitórias mais saborosas de sempre"

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, intitula o 37º título das águias como uma das vitórias "mais saborosas" da longa história do clube. No discurso na receção na Câmara Municipal de Lisboa, o presidente das águias elogia a recuperação na segunda volta do campeonato.

"Esta caminhada ficará para sempre na nossa memória, principalmente pela segunda volta incrível. É uma das vitórias mais saborosas de sempre. Uma vitória clara a inequívoca, e que premeia a melhor equipa do campeonato", disse.

O presidente encarnado volltou a apontar para uma conquista europeia, no futuro, com base no projeto de aposta nos jogadores formados no clube: "Só com a nossa aposta nos jovens jogadores formados no Benfica é que poderemos conquistar uma competição europeia, que é o nosso grande objetivo".

Vieira elogiou Bruno Lage, treinador, também ele considerado por Vieira como um produto de formação do clube: "É também ele um jovem produto do Seixal. Fica o elogio público de agradecimento. Uma aposta que nos orgulhamos, a escolha certa. Resulta de todo o trabalho feito no Seixal".

O representante máximo das águias mostrou-se satisfeito por regressar à Câmara, num último momento de celebração com os adeptos do Benfica, que marcaram presença em peso nos Paços do Concelho.

"Voltámos à praça do município para dar continuidade a esta maré vermelha de apoio impressionante, não só em Portugal, como em todo o mundo. Foram os momentos difíceis que nos tornaram mais unidos e ambiciosos. É por isto que ninguém pára o Benfica", disse.

Elogio ao "político" Lage

Vieira brincou com Bruno Lage, em relação ao discurso do treinador no Marquês de Pombal, no sábado, quando apelou para que os adeptos deixassem a rotunda limpa: "Os políticos que se cuidem. Pelo discurso do Marquês, Lage passa uma mensagem que ninguém fica indiferente".

Após o discurso de Luís Filipe Vieira, a comitiva encarnada mostrou o troféu, na varanda da câmara, aos cerca de 10 mil adeptos que estiveram presentes.