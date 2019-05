Equipa do Benfica recebida em apoteose na Câmara Municipal de Lisboa

A equipa do Benfica foi recebida, esta segunda-feira, em grande apoteose pelos milhares de adeptos que marcaram presença na Câmara Municipal de Lisboa. Fernando Medina, presidente da câmara, recebeu a equipa encarnada vestida a rigor, de fato e gravata.

Depois de discursos de Medina e Luís Filipe Vieira, os jogadores do Benfica vão até à varanda da câmara mostrar o troféu de campeão aos cerca de 10 mil adeptos encarnados que estiveram presentes nos Paços do Concelho.

Jardel e André Almeida, capitães de equipa, carregaram o troféu até ao interior da câmara.

Os festejos do título iniciaram-se no sábado, após a vitória sobre o Santa Clara. As celebrações prolongaram-se noite dentro, um pouco por todo o país, e hoje tiveram uma extensão com esta visita institucional à autarquia lisboeta.