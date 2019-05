Crise política agrava-se na Áustria. Ministros de extrema-direita deixam Governo

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, propôs esta segunda-feira a demissão do ministro do Interior, Herbert Kickl, em mais um episódio da crise política no país. A agência de notícias APA adianta que todos os ministros de extrema-direita vão abandonar o Governo.



Sebastian Kurz, de extrema-direita, anunciou aos jornalistas que vai propor a demissão do ministro do Interior ao Presidente, que tem o poder de afastar membros do Governo.

A saída do ministro do Interior acontece depois de o vice-chanceler e líder da extrema-direita, Heinz-Christian Strache, ter anunciado, no sábado, a sua demissão do Governo.

O Presidente austríaco anunciou eleições antecipadas para setembro.