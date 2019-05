Ghazaryan deixa o Desportivo de Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a saída do médio Gevorg Ghazaryan, por rescisão de contrato por acordo mútuo.

O clube flaviense, que viu confirmada a sua despromoção à II Liga, no domingo, após derrota em Tondela, elogiou a "postura irrepreensível do internacional arménio neste processo de rescisão, que abdicou de qualquer indemnização", e desejou as felicidades pessoaos e profissionais ao avançado.

Ghazaryan chegou ao Chaves no início da temporada, depois de três épocas no Marítimo. No total, somou três golos em 20 jogos disputados.