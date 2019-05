Hélio Sousa fala sobre os sonhos da seleção sub-20 no Mundial

Hélio Sousa, selecionador português sub-20, reconhece que a equipa leva "muitos sonhos" para o Campeonato do Mundo, embora reconheça a dificuldade da tarefa de conquistar a prova disputada na Polónia.

"Levamos muitos sonhos connosco, mas as outras 23 seleções também os têm. Vamos ter de ter muito querer para conseguirmos o que pretendemos, sabendo que vai ser muito difícil. É uma responsabilidade enorme para cada momento competitivo que temos e este em particular", começou por dizer o treinador, no aeroporto.

Portugal disputará a fase de grupos contra a Coreia do Sul, Argentina e África do Sul. O selecionador destaca a importância de uma vitória na primeira parte, contra a Coreia do Sul: "O primeiro jogo do torneio faz muita diferença nestas competições. Estamos muito habituados a elas e sabemos como é essencial quando se começa bem".

Hélio fez uma análise de cada uma das três equipas que disputará na fase de grupos: "A Coreia é essencial. A Argentina tem cinco títulos no Mundial deste escalão, é sempre uma referência. Nós também somos, será um grande jogo e vamos fazer tudo para trazer a vitória.