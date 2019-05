Sporting avança com queixa contra Sérgio Conceição

O Sporting avançou com uma queixa na Comissão de Instrutores da Liga, com conhecimento do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, contra Sérgio Conceição, após o clássico do último sábado, avança o jornal digital "Maisfutebol".

Em causa está uma alegada agressão do treinador do FC Porto a Renan Ribeiro, guarda-redes do Sporting, num lance em que Sérgio terá colocado a mão no pescoço do guardião brasileiro.

A confusão instalou-se no relvado, quando Jesús Corona e Acuña se envolveram em desacato, lance que deu origem à expulsão do avançado mexicano do FC Porto, que falha a final da Taça de Portugal.

Sporting e FC Porto ficam à espera do desfecho do caso, pelo que o treinador portista pode mesmo não estar no banco na final da Taça, caso a Comissão de Instrutores decida castigar o técnico. O Sporting-FC Porto está marcado para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.