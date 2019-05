Melhor surpresa de fim de curso. Bilionário promete saldar dívidas de 400 estudantes

Os finalistas da Universidade de Morehouse, em Atlanta, nos Estados Unidos, foram surpreendidos este domingo, durante a cerimónia de formatura, quando o bilionário Robert. F Smith anunciou que vai pagar todas as dívidas que os 400 estudantes contraíram para poderem pagar os seus cursos.

A Universidade de Morehouse foi fundada em 1865 e é conhecida “historicamente por ser uma universidade de afro-americanos”. Smith é, segundo a revista "Forbes", o negro mais rico dos Estados Unidos da América, com uma fortuna avaliada em 5 mil milhões de dólares (cerca de 4,5 mil milhões de euros).

O diretor da Universidade, David A. Thomas, classificou as ações do bilionário como um "presente de libertação". Lembrando que ter dívidas equivale a ter um leque de escolhas mais limitado, o reitor aplaudiu a "oferta de liberdade" aos alunos, que assim podem "seguir os seus sonhos e paixões" sem amarras a bancos.

De acordo com o jornal “Atlanta Journal-Constitution”, Smith já havia feito uma doação este ano de 1,5 milhões de dólares (cerca de 134 milhões de euros) à mesma universidade, segundo fontes a maior que a instituição de ensino algum dia recebeu.

As universidades norte-americanas aplicam critérios bastante subjetivos para escolher os alunos e o sistema universitário é predominantemente privado, sendo comum que a maioria dos jovens norte-americanos que pretendem prosseguir os seus estudos contraiam empréstimos para poderem pagar as mensalidades académicas. Muitos acabam por ficar endividados e a pagar empréstimos desta natureza uma vida inteira.

Dados publicados em 2018 pela Reserva Federal indicam que quatro em cada dez pessoas que terminaram a faculdade ficam a pagar algum tipo de empréstimo relacionado com os seus estudos. O valor total desses empréstimos ronda os 1,5 biliões de dólares no PIB do país.

Veja-se o caso de Elijah Dormeus, filho de uma motorista de autocarro no bairro de Harlem (em Nova Iorque, que tem uma dívida de 90 mil dólares por saldar contraída para poder estudar na Universidade de Morehouse.