Sporting prepara final da Taça com os titulares do Dragão no ginásio

O Sporting arrancou a preparação para a final da Taça de Portugal, com os titulares do último jogo, no Estádio do Dragão, a fazerem apenas trabalho de recuperação física no ginásio.

A única exceção foi o guarda-redes Renan Ribeiro, que treinou normalmente. Keizer recorreu ao plantel sub-23 para compor o grupo de trabalho. João Oliveira, Diogo Sousa e Pedro Marques integraram a sessão.

O médio Idrissa Doumbia é novidade no boletim clínico, e realizou tratamento, enquanto que Rodrigo Battaglia continua em recuperação da lesão prolongada.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, já no relvado do Estádio Nacional do Jamor, às 11h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

O Sporting-FC Porto está marcado para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.