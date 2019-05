FC Porto prepara Jamor na máxima força

O FC Porto arrancou, esta segunda-feira, a preparação para a final da Taça de Portugal, disputada no próximo sábado, contra o Sporting.

Sérgio Conceição tem o plantel na máxima força, tirando a ausência já confirmada de Iker Casillas, que falhou o final da temporada devido ao enfarte do miocárdio. Diogo Leite, defesa central, está ao serviço da seleção sub-20, e também não será opção para a partida.

O guarda-redes Mouhamed Mbaye, da equipa B, voltou a juntar-se aos trabalhos da equipa principal.



O FC Porto também não poderá contar, na final, com Jesús Corona, extremo mexicano que foi expulso na última partida do campeonato, em casa, contra o Sporting.

O Sporting-FC Porto está marcado para sábado, às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.