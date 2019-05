Novo treinador do Estugarda ainda não sabe em que escalão vai trabalhar

Tim Walter foi anunciado, esta segunda-feira, como treinador do Estugarda para os próximos dois anos, mas ainda sem saber em que escalão vai trabalhar. O clube terminou a Bundesliga na antepenúltima posição e vai discutir o "play-off" de manutenção com o Union de Berlim, terceiro classificado da segunda liga alemã onde joga Carlos Mané, por empréstimo do Sporting.

Walter, de 43 anos, treinou o Holstein Kiel, esta temporada, e terminou a época no sexto posto da segunda liga. Na temporada anterior tinha treinado a equipa B do Bayern Munique.

Thomas Hitzlsperger, diretor desportivo do Estugarda, sublinha que percebeu "rapidamente que os métodos de Tim Walter, baseados em futebol de ataque, são os ideais para o Estugarda". Esta está a ser uma época difícil para o clube que já vai no terceiro treinador. Começou com Tayfun Korkut, que fez uma reta final de campeonato impressionante, na temporada passada, levando o clube a terminar no sétimo posto da Bundesliga.



À jornada 8 foi contratado Markus Weinzierl, que em 23 jogos apenas venceu quatro. Niko Willig, treinador dos juniores, foi promovido à equipa principal, orientou o Estugarda nas últimas quatro jornadas e estará à frente da equipa no "play-off" com o Union de Berlim.