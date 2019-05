Santa Clara transfere Kaio para o Krasnodar

Kaio Pantaleão está de saída do Santa Clara para reforçar o Krasnodar, segundo classificado da liga russa. Os dois clubes confirmaram a transferência e os russos anunciam um contrato de cinco temporadas com o médio brasileiro. Não há anúncio oficial sobre o valor que os açorianos recebem, mas o jornal "A Bola" revela que o negócio ficou fechado por três milhões de euros.

A confirmar-se será a maior transferência da história do Santa Clara. Kaio, de 23 anos, destacou-se, sobretudo, na segunda metade da temporada. Foi um pilar no meio-campo da equipa de João Henriques.

As suas prestações não passaram despercebidas aos responsáveis do Krasnodar, que voltam a apostar no mercado português, onde, por exemplo, em 2016, encontraram Kritciuk, guarda-redes que jogava no Sporting de Braga.