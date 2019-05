Kroos renova pelo Real Madrid

O médio internacional alemão Toni Kroos prolongou por uma época o contrato com o Real Madrid, até junho de 2023, anunciou o clube da liga espanhola de futebol.

“O Real Madrid e Toni Kroos chegaram a acordo para o prolongamento do contrato do jogador, que permanecerá ligado ao clube até 30 de junho de 2023″, informou o real Madrid, em comunicado.

Kroos, de 29 anos, transferiu-se em 2014 para o Real Madrid, proveniente do Bayern Munique, por 25 milhões de euros, tendo assinado um contrato inicial com o clube madrileno até 2020, que foi prolongado por mais dois anos em 2016.

O anúncio da renovação do contrato do médio alemão é o pontapé de saída para a nova época futebolística por parte da equipa treinada pelo francês Zinedine Zidane, após uma temporada 2018/19 desastrosa, na qual terminou no terceiro lugar do campeonato espanhol, conquistado pelo rival Barcelona, e falhou a reconquista da Liga dos Campeões.

Kroos, que se sagrou campeão mundial pela Alemanha, em 2014, disputou 233 jogos oficiais pelo Real Madrid, nos quais marcou 13 golos, tendo conquistado 12 títulos em cinco épocas: três Ligas dos Campeões, três Supertaças europeias, quatro Mundiais de clubes, uma Liga espanhola e uma Supertaça de Espanha.