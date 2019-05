Luís Filipe Vieira também agradece a Rui Vitória

Luís Filipe Vieira prestou, via site do Benfica, um agradecimento alargado a todos os que de alguma fora contribuíram para a conquista do 37.º título de campeão nacional da história do clube. O dirigente não esqueceu, inclusivamente, Rui Vitória, treinador que iniciou a época no comando da equipa.

"Uma palavra de agradecimento a Rui Vitória, que liderou a equipa na primeira fase da época. Foi um técnico que conquistou vários títulos connosco ao longo dos últimos três anos", recorda.



Impressionado pela "onda vermelha de manifestação do orgulho benfiquista", Vieira realça a "forma incansável como os sócios, adeptos e simpatizantes apoiaram [a equipa] nesta caminhada rumo ao 37".

"Vitória justa e inequívoca"

O dirigente encarnado destaca a "segunda volta absolutamente extraordinária, histórica e com números avassaladores" que o clube registou. "Ganhámos os dois jogos ao nosso mais direto rival. Ganhámos cinco e empatámos apenas um dos seis jogos contra FC Porto, Sporting e Sp. Braga. Igualámos o recorde de golos marcados da nossa história (103). Marcámos mais 29 golos do que o segundo classificado e tivemos o melhor marcador, Seferovic, com 23 golos", enumera.

"Foi a vitória da verdade desportiva e da afirmação de uma estratégia vencedora que, com base na aposta na formação, permite-nos ambicionar ainda mais para o futuro", acrescenta.



A conquista deste título, o quinto em seis temporadas, reforça, na ótica de Luís Filipe Vieira, a "hegemonia do Benfica no futebol português". "Com a solidez patrimonial e financeira que vivemos, temos a estabilidade e a força necessária para olhar o futuro com enorme confiança", sublinha.

Palavra para Lage

O presidente reserva, como não podia deixar de ser, espaço para Bruno Lage, treinador que "personificou na perfeição toda a cultura e filosofia que se procurou desde a primeira hora implementar com a aposta no Seixal, conciliando juventude e experiência para um projeto vencedor, mas com ambição europeia de futuro".

Nesta mensagem de agradecimento, Vieira elogia, ainda, "dois símbolos do Benfica que, em diferentes momentos desta época, entenderam iniciar um novo ciclo da sua vida, mas sempre ligados ao nosso clube: Shéu Han e Luisão.

Dedicatórias do presidente encarnado, no dia em que a equipa é recebida na Câmara Municipal de Lisboa e onde irá exibir, uma vez mais, o troféu conquistado. É uma extensão da festa iniciada no sábado, após a vitória sobre o Santa Clara.