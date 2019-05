Gilberto Coimbra: "Não merecíamos passar por esta aflição"

A festa durou até bem tarde em Tondela, onde os adeptos estão acostumados ao sofrimento da última jornada. A equipa venceu o Chaves, por 5-2, e garantiu a permanência. Os transmontanos foram despromovidos. É a terceira vez, em quatro épocas de I Liga, que o clube se salva nos últimos minutos. Um sofrimento que este ano, na opinião de Gilberto Coimbra, não se justificou.

"O Tondela não merecia passar por esta aflição. O Chaves também não merecia e mais não digo. Desde os primeiros minutos que demonstrámos que iríamos ser lutadores e que iríamos continuar na I Liga por mais um ano", diz o presidente, crítico do modelo de ajustamento encontrado pela Liga para reintegrar o Gil Vicente, alargando para três o número de equipa a descer, a contrário das duas dos anos anteriores.



O Tondela nunca desceu da I Liga e no próximo ano vai completar a quinta temporada consecutiva entre os grandes. Um lugar a que pertence, considera Gilberto Coimbra, nesta entrevista à Renascença: "Vamos para o quinto ano na I Liga e é sinal do caminho que pisamos, o do rigor, da transparência. O Tondela tem os compromissos todos em dia". A estabilidade pode advir da injeção de capital dos novos acionistas. A esperança é que mais dinheiro signifique mais qualidade e menos sufoco desportivo.

Dúvidas sobre Pepa e jogadores

Pepa está em final de contrato e o seu futuro ainda não está definido. Gilberto Coimbra não abre o jogo e sublinha que este é o momento de "desfrutar". Além disso, sublinha, a decisão sobre o treinador, "ainda que possa dar uma ajudinha, é uma decisão da SAD".

Cláudio Ramos, Murillo e Tomané são jogadores com contrato, mas são também jogadores com mercado. O presidente do Tondela alarga o leque e diz que tem a ideia que "todos os jogadores do clube têm mercado". É desta forma que contorna o assunto e reserva novidades para mais tarde.

