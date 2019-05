Campeões nacionais recebidos à tarde na Câmara de Lisboa

Os campeões nacionais de futebol serão recebidos esta tarde, às 18h00, na Câmara Municipal de Lisboa. O Benfica conquistou o 37.º título da sua história e o feito será reconhecido pelo autarca Fernando Medina e o troféu será exibido a milhares de benfiquistas que se vão concentrar em frente à Câmara.

Os festejos do título iniciaram-se no sábado, após a vitória sobre o Santa Clara. As celebrações prolongaram-se noite dentro, um pouco por todo o país, e hoje terão uma extensão com esta visita institucional à autarquia lisboeta.