João Sousa sobe duas posições no "ranking" ATP

João Sousa subiu ao lugar 70 do "ranking" mundial de ténis, esta semana, recuperando duas das posições perdidas nas últimas atualizações da classificação. O tenista português foi eliminado na 2.ª ronda do Masters de Roma, por Federer, e esta semana está em competição na terra batida do Open de Genebra, na Suíça, onde na 1.ª ronda defronta o argentino Leonardo Mayer, com quem forma dupla regular na variante de pares.

João Domingues está em particular destaque esta semana, porque atingiu o seu melhor "ranking". O número três nacional é o 160 do mundo. Pedro Sousa caiu cinco lugar, está no lugar 125, e continua a ter o estatuto de número dois nacional.

Na frente segue Novak Djokovic. O sérvio foi derrotado na final dos Masters de Roma, por Rafa Nadal. O espanhol continua como segundo melhor do mundo, mas uma distância considerável de Djokovic. Roger Federer preserva a terceira posição.No "top-10", destaque para a subida de Tsitstipas. O grego, vencedor do Estoril Open, está no sexto lugar. Nishikori caiu para sétimo. John Isner reentra nos dez primeiros e fecha esse grupo de elite, de onde saiu Marin Cilic.