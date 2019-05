Brasil. Homens armados matam 11 pessoas em bar de Belém

As autoridades brasileiras confirmam a morte de 11 pessoas num tiroteio num bar em Belém, no estado do Pará, no norte do país.

Sete homens armados entraram este domingo a disparar num bar no bairro de Guamá.

Dos 11 mortos, 6 são mulheres e 5 são homens. Uma 12.ª pessoa, uma mulher, ficou ferida.

A Divisão de Homicídios está a realizar buscas, mas até ao momento não há notícia de detenções nem é conhecida a identidade dos atacantes ou as motivações do ataque.