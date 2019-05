Máquinas de venda do SNS. Inspeção deteta pouca diversidade e falta de fruta

Uma ação inspetiva da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) às máquinas de venda automática do Serviço Nacional de Saúde detetou pouca diversidade na oferta alimentar e ausência de fruta fresca.

Solicitada pela Ordem dos Nutricionistas em outubro de 2017, com o objetivo de verificar o cumprimento do despacho que limita produtos prejudiciais à saúde destes equipamentos no SNS, a ação decorreu em 2018 em 10 estabelecimentos hospitalares do país, onde foram verificadas duas centenas de máquinas.

Em declarações à agência Lusa, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, disse que os resultados revelam "uma avaliação satisfatória da conformidade do conteúdo das máquinas", mas que "a maioria dos equipamentos acaba por não incluir uma grande parte de alimentos que são recomendados" no despacho.

O despacho, que entrou em vigor em setembro de 2016, fixava março de 2017 como o prazo limite para que bebidas alcoólicas, refrigerantes, doces, salgados, refeições rápidas e/ou com molhos fossem retiradas destes equipamentos.

Determina ainda como obrigatório que as máquinas disponibilizem água e um conjunto de alimentos, entre os quais fruta.

A ação verificou que a legislação foi cumprida, tendo havido uma alteração na oferta alimentar, mas "peca por defeito", disse Alexandra Bento.

Segundo a inspeção, a oferta é reduzida e pouco diversificada, verificando-se que nenhuma das máquinas dos estabelecimentos hospitalares inspecionados disponibiliza fruta fresca.

"Podemos dizer que estamos satisfeitos, achamos que o primeiro desafio foi cumprido, mas há que avançar no sentido de que amanhã as máquinas de venda automática não tenham só aquilo que é permitido na justa medida, mas que disponibilizem um conjunto de alimentos considerados de presença preferencial e que está bem explicitado no despacho", defendeu a bastonária.

Para Alexandra Bento, há um trabalho que tem de ser feito para que, quando houver uma nova ação inspetiva, "o resultado não seja satisfatório, mas seja um resultado excelente", e que as máquinas automáticas do SNS, os bares, as cafetarias e os bufetes possam disponibilizar "uma vasta variedade de produtos alimentares saudáveis e apelativos, como fruta".