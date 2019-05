Já pode renovar o cartão de cidadão em cinco minutos

A partir de desta segunda-feira, passa a ser possível renovar o cartão de cidadão em cinco minutos. Numa primeira fase, este serviço estará disponível nos Espaços Cidadão da Grande Lisboa, mas o Governo pretende alargar este sistema até ao final de julho.

De acordo com Ministério da Justiça, esta nova modalidade de atendimento reduzirá em um terço o tempo de atendimento.



"Estamos a alargar a oferta de um serviço mais simples e mais célere, que permite que cada cidadão seja atendido em cinco minutos, em vez de 15, para renovar o cartão do cidadão", explicou à Renascença o secretário de Estado adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro.







Quem pode usar?

Pessoas com 25 anos ou mais e que queiram manter os dados biométricos no sistema dos serviços de identificação. Além disso, o cartão do cidadão não pode ter caducado há mais de 30 dias.

Onde está disponível?

Para já, a medida vai avançar em 28 espaços na Grande Lisboa.

E o resto do país?

Está a ser estudado avançar na Área Metropolitana do Porto. Mas a ideia é este sistema estar a funcionar em pleno até ao final de julho.

A isto, o Governo quer abrir dez novos Espaços Cidadão em Lisboa.



Serviço vai estar disponível nas conservatórias?

Além de serem um complemento aos atuais balcões do Instituto dos Registos e Notariado, estes Espaços Cidadão vão funcionar também nas próprias conservatórias. Ou seja, o Governo acredita que a procura pelas conservatórias não vai reduzir. A vantagem está na rapidez.

O que mudou?

Tem tudo a ver com a entrada em funcionamento de uma nova versão do sistema informático de suporte às renovações de cartão de cidadão. Este sistema torna possível descentralizar e melhorar o fluxo de atendimento deste serviço, tornando-o, mais cómodo e mais rápido, mantendo simultaneamente os padrões de segurança.



Serviço vai estar online?

Uma segunda via passa pela disponibilização deste serviço online. Assim que for possível, todos os Espaços cidadão poderão prestar este serviço no modelo de atendimento digital assistido.