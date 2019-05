Vencedor de Prémio Ratzinger em Lisboa para falar do futuro da Europa​

O intelectual, filósofo e académico Rémi Brague visita Lisboa esta semana para proferir uma conferência sobre o futuro da Europa.

A conferência está marcada para as 18h30 de terça-feira, dia 21 de maio, na Universidade Católica, em Lisboa, no auditório Cardeal Medeiros.

Especializado em filosofia medieval e religiões abraâmicas, Rémi Brague é um dos mais respeitados intelectuais e académicos católicos na Europa. Atualmente é professor nas Universidades de Sorbonne e de Munique.

Nascido e formado em França, Rémi Brague fala fluentemente várias línguas, incluindo árabe e hebraico. O seu trabalho académico tem-se centrado no estudo da cultura e da civilização ocidental, com obras também sobre a religião, identidade nacional e direito.

No contexto do seu trabalho e pesquisa, o filósofo já recebeu várias distinções, incluindo o prestigiado Prémio Ratzinger, em 2012. No ano seguinte foi feito cavaleiro da Legião de Honra francesa.