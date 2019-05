CSKA é campeão europeu de basquetebol

O CSKA Moscovo sagrou-se campeão europeu de basquetebol, ao derrotar os Efes Istambul por 95-83, na final da Euroliga, disputado em Vitória, Espanha.

A equipa moscovita conquistou o seu oitavo título europeu, aproximando-se do recordista, o Real Madrid, equipa que eliminou no sábado nas meias-finais, ao vencer por 95-90.

O CSKA Moscovo, que soma 16 presenças nas últimas 17 edições da final a quatro da Euroliga, dominou por completo a final, terminando o primeiro período a vencer por 29-20.

No final do segundo tempo, que fechou nos 44-42, os turcos, que nas meias finais eliminaram os compatriotas do Fenerbahçe, tiveram a menor desvantagem de toda a partida.

O norte-americano Shane Larkin, com 29 pontos, foi o melhor marcador da partida, enquanto os seus compatriotas Will Clyburn - MVP da final a quatro - e Cory Higgins, com 20 pontos cada, foram os jogadores que mais contribuíram para a vitória da equipa russa.