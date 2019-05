Tiago Monteiro ficou fora dos pontos na Holanda

O piloto Tiago Monteiro (Honda) ficou fora dos lugares pontuáveis da prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) disputada no circuito holandês de Zandvoort.

O português ficou em branco pela terceira prova consecutiva, depois de ter feito 20 pontos na jornada de abertura, em Marraquexe, Tiago Monteiro tem sentido dificuldades de afinação do seu Honda Civic e não pontuou nas provas seguintes, na Hungria, na Eslováquia e, este fim de semana, na Holanda.

Este domingo, o piloto, que regressou em 2019 à competição depois de um violento acidente sofrido em setembro de 2017, terminou as duas corridas realizadas em 23.º e em 19.º lugar, depois de já ter sido 19.º na primeira corrida, disputada no sábado.

Ainda assim, o português notou evoluções no desempenho do seu Honda.

"Estivemos melhor do que nas corridas anteriores. Ainda não encontrámos o melhor equilíbrio e temos andado a fazer ajustes, uns que resultam melhor que outros. Mas sinto que demos um passo em frente. Ficámos mais perto dos nossos adversários", referiu.

O principal problema continua a ser o equilíbrio geral do carro, que se traduz em dificuldades nas sessões de qualificação.

Nesta prova não foi além do 25.º e 23.º lugares da grelha, o que condiciona o desempenho na corrida, devido às lutas intensas que se travam no meio do pelotão.

"Ainda não conseguimos recuperar aquelas décimas que fariam toda a diferença na grelha. Por isso, estávamos preparados para corridas difíceis. Na segunda [corrida], com as alterações que fizemos, o carro melhorou e senti-me mais confiante. Na terceira, voltámos a mudar o setup e penso que foi o melhor equilíbrio que conseguimos ao longo de todo o fim-de-semana. No entanto, a sair tão atrás, não havia nada que pudéssemos fazer", sublinhou Tiago Monteiro.

O argentino Esteban Guerrieri (Honda) venceu a primeiro das duas corridas disputadas hoje, enquanto o sueco Thed Bjork (Lynk & Co) a segunda.

Com estes resultados, Guerrieri mantém a liderança do campeonato, com 161 pontos, enquanto o português é 24.º, com 20.

A próxima ronda do WTCR disputa-se na pista alemã de Nordschleife, nos dias 21 e 22 de junho.