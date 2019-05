Nélson Semedo passa noite no hospital

O internacional português Nélson Semedo lesionou-se durante o encontro frente ao Eibar e corre o risco de falhar o jogo da final da Taça do Rei de futebol do próximo no sábado, revelou o FC Barcelona.

O defesa direito luso sofreu uma contusão na cabeça no empate 2-2 do campeão FC Barcelona no País Basco na última partida da liga espanhola, tendo sido substituído ao intervalo pelo senegalês Moussa Wagué.

Semedo juntou-se à já longa lista do boletim clínico dos catalães, que têm Luis Suárez, Marc-André ter Stegen, Philippe Coutinho, Ousmane Dembelé e Kevin-Prince Boateng em dúvida para o embate frente ao Valência na final da taça espanhola.

O FC Barcelona informou em comunicado que o jogador português vai passar a noite sob observação num hospital de Bilbao.