Ivo Vieira deixa Moreirense

O treinador Ivo Vieira confirma que vai deixar o comando técnico do Moreirense. Não dá, no entanto, indicações sobre o seu futuro.

Na flash interview da Sporttv, Ivo Vieira não deixou dúvidas: “Sim, estou de saída. Já tomei essa decisão há algum tempo.”

“Tenho o melhor de dois mundos: estar a trabalhar ou estar em casa com a minha mulher e o meu filho. Qualquer um me serve. A trabalhar ou perto deles, sou feliz na mesma. Já tomei essa decisão por tudo o que foi acontecendo durante a época”.

O técnico dos cónegos deixa “uma palavra de apreço a quem me ajudou a crescer como treinador, a quem me ajudou a obter resultados e a quem trabalhou comigo diariamente. Agradeço também aos adeptos que estiveram muito comigo. Saio com o sentimento de ter crescido alguma coisa, mas tenho de crescer muito mais”.

Ivo Vieira nega qualquer problema com a direção do emblema de Moreira de Cónegos.

O treinador de 43 anos já treinou Marítimo, Desportivo das Aves, Académica, Estoril e Moreirense.