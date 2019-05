Guimarães “rouba” quinto lugar ao Moreirense

O Vitória de Guimarães arrebatou o quinto lugar da I Liga, ao vencer após reviravolta no terreno do Moreirense, por 3-1, em jogo da 34.ª e última jornada.

O uruguaio David Texeira, aos 15 minutos, deu vantagem à equipa de Moreira de Cónegos, que iniciou a ronda na quinta posição, mas o brasileiro Davidson, aos 20 e 90+5, e o venezuelano Yordan Osorio, aos 68, assinaram os golos que permitiram ao Vitória de Guimarães roubar o lugar ao rival concelhio.

Os vitorianos terminaram o campeonato com os mesmos 52 pontos dos vizinhos, mas com vantagem no confronto direto, graças aos triunfos de hoje e na primeira volta, por 1-0.