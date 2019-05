Edgar Pinto quinto na Volta a Aragão

O português Edgar Pinto (W52-FC Porto) terminou no quinto lugar a Volta a Aragão em bicicleta, a sete segundos do vencedor, o espanhol Eduard Prades (Movistar), após ter sido 15.º na terceira e última etapa da corrida espanhola.

O italiano Matteo Pelucchi (Androni Giocattoli) venceu a derradeira tirada, impondo-se ao 'sprint', no final dos 127,4 quilómetros entre Huesca e Saragoça, aos compatriotas Marco Benfatto, seu companheiro de equipa, e Matteo Malucelli (Caja Rura-RGA), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Edgar Pinto cumpriu a distâncias nas mesmas 2:47.12 horas dos da frente, 'caindo' do quarto para o quinto lugar, a sete segundos de Prades, que beneficiou do abandono do anterior líder, o espanhol Jesús Ezquerra (Burgos-BH).

Prades venceu a corrida com três segundos de vantagem sobre o russo Evgeny Shalunov (Gazprom-RusVelo), segundo classificado, e cinco sobre o estónio Rein Taaramae (Direct Energie), terceiro.

O russo Alexander Grigoryev (Sporting-Tavira), que hoje foi 21.º, acabou por ser o representante mais bem classificado das equipas portuguesas presentes, com o quarto lugar, a seis segundos do vencedor.