Holanda derrota Itália e é campeã da Europa de sub-17

A Holanda tornou-se recordista de triunfos em campeonatos europeus de futebol sub-17, ao conquistar o quarto título ao vencer a Itália por 4-2, na final disputada no estádio Tallaght, em Dublin, na Irlanda.

A Holanda, que tal como a Espanha somava três triunfos na competição, o último dos quais no ano passado, chegou ao intervalo a vencer por 3-0, na sequência dos golos de Hansen, aos 20 minutos, de Bannis, aos 37 e de Maatsen, aos 45.

A Itália, que afastou a seleção portuguesa nos quartos de final, reduziu a desvantagem aos 56 minutos, por Colombo, que bisou aos 89, já depois de Ünüvar ter voltado a marcar para os holandeses, aos 70, e se ter tornado no primeiro jogador com 15 anos a fazê-lo numa final.

As duas equipas reeditaram a final de 2018, que os holandeses também venceram, no desempate através de grandes penalidades (4-1), depois do empate 2-2 no tempo regulamentar.

A Holanda soma quatro triunfos na competição, seguida da Espanha com três, e de Portugal, Rússia e França, com dois títulos cada.

Portugal sagrou-se campeão europeu de sub-17 em 2003, sob o comando de António Violante, e em 2016, com Hélio Sousa.