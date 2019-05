Preço dos combustíveis volta a aumentar esta segunda-feira

O preço dos combustíveis vai voltar a aumentar na segunda-feira, dia 20 de maio.

De acordo com o site de notícias "Eco", a gasolina vau subir dois cêntimos e o gasóleo sobe um cêntimo.

Com a subida dos preços, cada litro de gasolina passa agora a custar 1,583 euros. O preço da gasolina atinge assim o valor mais alto desde outubro.

Já o gasóleo passará a custar 1,402 euros, atingindo o valor mais alto em seis meses

Na base desta subida estão as flutuações de preço do petróleo e derivados, bem como a cotação do euro.