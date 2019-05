Rangel diz que Costa está obcecado com...Paulo Rangel

O cabeça de lista do PSD percorreu esta manhã as ruas de Valença e voltou a ser confrontado com as críticas de António Costa, que na última noite acusou Paulo Rangel de ter pedido a Bruxelas para pôr Portugal na ordem.

Na resposta, o eurodeputado diz ver António Costa muito nervoso e obcecado com o PSD e consigo próprio. Por contraponto, a campanha do PSD é feita pela positiva e com elevação e serenidade, continua, afirmando-se disponível para debater com o Primeiro Ministro, mas não com base em pressupostos errados.

Rangel recusou estar "a responder taco a taco" e diz que é no PS que há "blábláblá" de promessas vãs que "não são realistas dentro do contexto europeu".

Questionado sobre os motivos pelos quais considera que o secretário-geral do PS está nervoso, o candidato social-democrata considerou que António Costa "só pode estar preocupado com a dinâmica europeia", porque esta obsessão mostra que há algum desespero, rematou.

Apelo ao voto em português, em castelhano ou em francês

Dez horas da manhã de domingo e já os "Amigos do Bombinho" bombavam, e em força, em Valença, uns metros à frente da comitiva de Paulo Rangel, para anunciar que aí vinha a campanha.

Portugueses quase só nas lojas, a vender, porque nas ruas a maioria dos que compram são turistas, quase todos espanhóis e alguns franceses.

Paulo Rangel distribui jogo, cada vez mais à vontade, até já pára para conversar sobre a concentração de carochas que trouxe portugueses e espanhóis a Valença, e tem tempo para cumprimentar e dar beijinhos, não apenas para distribuir o manifesto e a caneta do costume.

Não se atrapalha quando lhe saltam ao caminho os do lado de lá da fronteira ou alguns franceses: "los españoles tambien votan!", diz. "Por supuesto!", respondem os turistas.

Nas ruas de Valença, Paulo Rangel ensaiou novo apelo ao voto: "é preciso votar no domingo para combater a abstenção. E, depois, votar com atenção", rima e faz rir o candidato e a comitiva que o cerca.