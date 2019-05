Prémios distinguem os melhores professores na área do Turismo

O Turismo assume cada vez maior importância na sociedade e na economia portuguesa. Mas os diferentes agentes do sector põem o acento tónico na qualidade: dos equipamentos, dos serviços e dos recursos humanos. A formação e a capacitação são fundamentais. E para incentivar as escolas e os docentes, mas também os alunos e parceiros empresariais, o ano passado o Fórum Turismo 21 aliou-se ao Turismo de Portugal, ao IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, à Anespo – Associação Nacional de Escolas Profissionais -e à RIPTUR – Rede de instituições Públicas do Ensino Superior Politécnico – para criar os Hospitality Education Awards.

A primeira edição teve 60 candidaturas e para este ano, o Secretário Geral do Fórum Turismo 21, António Marto, confessa que “as expectativas são altas”. Até ao fim do mês (31 de maio), quem quiser, pode inscrever-se. Os vencedores vão ser anunciados numa cerimónia a realizar no dia 2 de Julho.

O objetivo é “reconhecer os melhores na educação e formação na área do turismo, contribuindo para a dignificação dos profissionais e das diferentes profissionais do setor”.

Organização Mundial do Turismo quer replicar a ideia noutros países

Em declarações à Renascença, António Marto revelou que nesta 2ª edição os promotores nacionais quiseram ir mais longe e decidiram desafiar a Organização Mundial de Turismo a associar-se ao projecto. A OMT aceitou o repto e vai fazer parte do júri que analisa as candidaturas, “de certa forma, para perceber como funciona a nossa oferta formativa, tão diversificada, a nível profissional e académico”. Mas além disso - revela António Marto – fomos convidados para apresentar este projeto dos Hospitality Education Awards a outros países membros da OMT, para que também os possam adotar. Para a Organização Mundial do Turismo, Portugal assume-se como uma referência na dignificação das profissões em torno da formação turística”.

5 prémios + 1

Melhor projeto de Inovação e Desenvolvimento; Melhor Projeto Educacional; Melhor Carreira Docente no Ensino Superior; Melhor Carreira Docente no Ensino Profissional e Melhor Stakeholder, são as cinco categorias a que os projetos podem concorrer e submeter-se à apreciação do júri. Mas há ainda o Prémio Fórum Turismo, atribuído diretamente e que pretende distinguir uma pessoa que tenha dedicado a sua vida docente à formação turística e que já não esteja no ativo. Na 1ª edição foi o professor - e agora só investigador - Licínio Cunha.