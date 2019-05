Holanda vence Festival Eurovisão da Canção, mas o protagonismo foi para as bandeira de Madonna

A Holanda venceu no sábado, pela quinta vez, o Festival Eurovisão da Canção, com o tema “Arcade”, interpretado por Duncan Laurence, que era o favorito à vitória de acordo com a média de várias casas de apostas.



A Holanda, que venceu pela última vez há 44 anos, foi o país que obteve maior pontuação (492 pontos), atribuída pelos espetadores de cada país e pelos júris nacionais dos 41 países que participaram na edição deste ano, embora apenas 26 canções tenham competido na final.

A final da 64.ª edição do Festival Eurovisão da Canção decorreu em Telavive e foi transmitida em direto em todo o mundo.

A Holanda ocupava, desde 07 de março, o primeiro lugar de um ranking dos 41 países concorrentes, cuja classificação é definida pela média de várias casas de apostas, calculada pelo site eurovisionworld.com, especializado no concurso.

A mensagem de Madonna



A edição deste ano ficou também marcada pela mensagem de política internacional da "diva da pop" Madonna.

Depois de todas as apresentações, Madonna subiu ao palco para cantar o clássico Like a Prayer e Future, música de seu novo disco, Madame X.



No entanto, e apesar da organização do festival não querer qualquer forma de manifestação política, dois de seus bailarinos que usaram bandeiras de Israel e da Palestina coladas nas costas. Os dois bailarinos andaram abraçados pelo palco um pouco antes da cantora encerrar o espetáculo com as palavras "wake up" (acordem, em português) na tela do palco.