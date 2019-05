Festa do Benfica na origem de 39 detenções

O Comando Metropolitano da PSP deteve desde ontem 53 pessoas, 39 das quais envolvidas nos festejos dos adeptos do Benfica. A posse ilegal de de artifício pirotécnico esteve na origem de 17 detenções.



De acordo com fonte policial, em declarações à Renascença, a situação de maior tensão entre adeptos e as forças de segurança ocorreu no estádio da Luz, durante a realização do jogo Benfica-Santa Clara que ditou a conquista do 37º campeonato dos encarnados.



Apesar das detenções, a mesma fonte avança que não se registou nenhum incidente grave e que nenhum dos feridos está em estado preocupante.



A mesma nota do comando metropolitano de Lisboa acrescenta ainda que, no mesmo período, foram ainda apreendidas 203 armas brancas “que se encontravam em local de armazenamento e exposição”.