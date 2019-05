Sérgio Conceição. “Não entrámos com o entusiasmo que gostava"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lamenta alguma falta de entusiasmo no jogo contra o Sporting e lamenta que 85 pontos não tenham chegado para vencer o campeonato.

Análise

"Era um jogo difícil, sabíamos que por tudo o que tem acontecido, seria muito difícil ganhar este campeonato, mas tínhamos de fazer o nosso trabalho. Não entrámos com o entusiasmo que gostava e isso foi dito aos jogadores. Passámos um campeonato inteiro em primeiro, muitas jornadas em primeiro, fizemos nestes dois anos 88 e 85 pontos e isso é de realçar. Mas infelizmente não chegou para sermos bicampeões.”

Reviravolta contra Sporting

"Isso é o ADN da equipa. Estranhei ser um bocadinho diferente disso na primeira parte. Na segunda fomos iguais a nós próprios e fomos atrás da vitória. Independentemente do que se passava no outro jogo, era importante conseguir os três pontos e ver depois no que dava. Saímos vencedores”.

Expulsão de Corona

“Pena esta parte final, não vi agressão do Corona e a verdade é que ficámos sem um jogador importante. Até pelo espetáculo, é destrutivo. Tenho um jogador destroçado porque não pode jogar uma final. Não fez nada".

Taça de Portugal

“Temos um título a disputar ainda e nesta casa trabalhamos pelos títulos. É nisso que vamos trabalhar esta semana".

Título do Benfica é justo?

"Depois de sábado falarei em relação a isso e a muitas outras coisas que têm vindo a público. Agora vamos preparar o próximo jogo."

O FC Porto venceu o Sporting por 2-1.