Keizer. “Na próxima semana temos de fazer melhor"

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, gostou da exibição, apesar da derrota no Dragão, mas já olha para a final da Taça de Portugal contra o mesmo adversário.

Análise

"Acho que a minha equipa fez uma exibição muito boa. Estou feliz por eles, mostraram grande espírito. O André Pinto e o Petrovic não jogavam há muito e mostraram aqui do que são capazes. Ajudaram muito a equipa. Claro que não estou satisfeito com o resultado, mas a exibição foi ok."

Equipa com 10 jogadores

"Não ganhámos e tínhamos de o conseguir. A vencer por 1-0 e com 15 minutos até ao fim precisávamos de ganhar. Na próxima semana temos de fazer melhor."

Bom teste para a Taça

"Todos os jogos são um teste. Contra estas equipas, que têm muito poder, claro que o é. Agora temos de ver se estão todos bem fisicamente para jogar outra vez na próxima semana."

Liga Portuguesa

“Acho que que há muito bons adversários. A equipa é muito forte, claro que as equipas que estão no topo são as mais fortes, mas é muito difícil, especialmente nos jogos fora. E isso é algo que temos de pensar no próximo ano."

Benfica é justo campeão?

"Quando se é campeão é justo. Quem tem mais pontos, ganha. É assim o futebol. Tiveram uma boa época. Nós vamos continuar e tentar vencer a final da Taça."