L. F. Vieira “No próximo ano queremos estar aqui novamente"

O presidente do Benfica deixou mensagem final de agradecimento, perante milhares de adeptos, no Marquês de Pombal, em Lisboa, e deixou uma promessa

“Prometemos que no próximo ano queremos estar aqui novamente”, disse Luís Filipe Vieira.

O líder encarnado referiu que “este foi o ano da reconquista do nosso orgulho, da nossa autoestima, do nosso amor próprio e do nosso título”.

“Foi para vocês, graças a estes homens, comandados por um grande profissional: Bruno Lage. Foi a confirmação de tudo o que temos feito no Seixal, hoje estão aqui 8 jovens formados no Caixa Futebol Campus”.

Segundo Vieira, “este título é para vocês, para toda a lusofonia e para Portugal”.

O Benfica conquistou o 37.º título nacional de futebol depois de derrotar o Santa Clara por 4-1.