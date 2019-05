Boavista vence na Madeira

O Boavista conseguiu a quarta vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, após vencer o Marítimo, por 1-0, na 34.ª e última jornada da prova, quebrando o ciclo positivo dos madeirenses nos Barreiros.

Os axadrezados, a viverem o melhor momento da temporada, terminam o campeonato na oitava posição, com 44 pontos, menos um que a época passada, com um triunfo conseguido graças a um golo de Obiora, aos 30 minutos.

A derrota caseira do Marítimo foi a primeira desde 9 de fevereiro, quando perderam com o Desportivo das Aves, por 1-0, e acaba uma série de cinco vitórias nos Barreiros. Os pupilos de Petit ficam no 11.º lugar, com 39 pontos, a um da meta traçada dos 40.

No final, a festa foi dos visitantes, que celebraram com os seus cerca de 20 adeptos presentes, naquela que foi a segunda vez esta época que Lito Vidigal triunfou no terreno do Marítimo, depois de ter vencido na estreia de Petit pelos 'verde rubros', em 1 de dezembro de 2018, por 1-0, quando ainda orientava o Vitória de Setúbal.