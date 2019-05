Varandas quer “árbitro com coragem” para a final da Taça

O presidente do Sporting pede “um árbitro com coragem” para a final da Taça de Portugal.

No final da partida no Dragão, Frederico Varandas reforça que “tem de haver melhor arbitragem, melhores jogadores”.

Segundo o líder leonino, “até à 28ª jornada, existe uma arbitragem boa, bem auxiliada pelo VAR, sem grandes casos. A partir daí começa a faltar coragem”.

“Estou a falar de lances que não dizem respeito ao Sporting, mas que mancham o futebol português. Apelo a que compareça um árbitro com coragem de ver o que toda a gente vê. E não interessa se a camisola é do Sporting, do Benfica ou do FC Porto”.

Varandas diz que “basta um jogador do Sporting pisar que vai para a rua. Admito a expulsão, mas depois vemos entradas como hoje vi e que são amarelo. Coerência e coragem”.

“Confio no presidente do Conselho de Arbitragem (CA). Também estou a arrumar uma casa, sei o que isso é. Confio na competência e na seriedade do presidente do CA. Peço que tenha coragem de arrumar a sua casa. Podem ser muitos competentes, mas têm que ter coragem".

O Sporting perdeu 2-1 no Dragão diante do FC Porto. Na próxima semana as duas equipas voltam a encontrar-se no Jamor.